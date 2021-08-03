Baskil ilçesinde çıkan yangında kayısı ağaçları zarar gördü
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Baskil ilçesinde çıkan yangında kayısı ağaçları zarar gördü

Baskil ilçesinde çıkan yangında kayısı ağaçları zarar gördü
Anadolu Ajansı / Ramazan Kaplan - Haberler | Güncel

Elazığ'ın Baskil ilçesinin Şahaplı köyünde çıkan yangında kayısı ağaçları zarar gördü.

Elazığ'ın Baskil ilçesinin Şahaplı köyünde çıkan yangında kayısı ağaçları zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, Şahaplı köyünde kayısı bahçesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Baskil Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın kayısı ağaçlarında zarara yol açtı.

Belediye Başkanı İhsan Akmurat, itfaiye ekipleri ve köylülerin büyük uğraşları sonucu kayısı bahçesinde çıkan yangının çok büyümeden söndürüldüğünü belirterek, yangında yaklaşık 30 kayısı ağacının yandığını söyledi.

Akmurat, can kaybı ve yaralanan olmamasının en büyük tesellileri olduğunu belirterek, köydeki vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Baskil ilçesinde çıkan yangında kayısı ağaçları zarar gördü
Baskil ilçesinde çıkan yangında kayısı ağaçları zarar gördü
Baskil ilçesinde çıkan yangında kayısı ağaçları zarar gördü
Baskil ilçesinde çıkan yangında kayısı ağaçları zarar gördü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaplan

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