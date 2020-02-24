Baskil Halk Eğitim Merkezi, eski belediye binasında hizmet verecek

24.02.2020 11:18 | Son Güncelleme: 24.02.2020 11:18

Elazığ'daki depremde hasar gören Baskil Halk Eğitim Merkezi (HEM), geçici olarak eski belediye binasında hizmet verecek.

Merkez üssü Sivrice ilçesi olan, 24 Ocak'ta meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından, hasarlı kurum binaları tahliye ediliyor.

Bu kapsamda depremde hasar gören Baskil HEM, eski Baskil Belediyesi binasına tahliye edildi.

Baskil HEM Müdürü Yusuf Ergen, yaptığı açıklamada, Bakanlıkça yapılan incelemeler sonucu ağır hasarlı olduğu tespit edilen merkezde eğitim faaliyetinin gerçekleştirilemeyeceğinin belirlendiğini aktardı.

Bu nedenle geçici olarak eski belediye binasında hizmet verileceğini dile getiren Ergen, bu kapsamda kendilerine destek veren Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat'a teşekkür etti.

Kaynak: AA