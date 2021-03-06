Baskil Gençlik ve Spor Merkezi projesi hazırlandı
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Baskil Gençlik ve Spor Merkezi projesi hazırlandı

06.03.2021 15:35 | Son Güncelleme: 06.03.2021 15:38
Baskil Gençlik ve Spor Merkezi projesi hazırlandı

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Baskil Belediyesi iş birliğiyle yapılacak olan Gençlik ve Spor Merkezinin proje aşaması tamamlandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Baskil Belediyesi iş birliğiyle yapılacak olan Gençlik ve Spor Merkezinin proje aşaması tamamlandı.

Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, Gençlik ve Spor Merkezinin ilçe için önemli olduğunu belirterek, merkez ile gençlere özel çalışma alanları oluşturacaklarını söyledi.

Yaklaşık 3 bin metrekare alan üzerine inşa edilecek olan merkezin proje aşamasının tamamlandığını kaydeden Akmurat, kütüphane, derslikler, özel ders çalışma odaları, bilgisayar odasının bulunduğu merkezin, açık futbol, basketbol sahaları, fitness grubu ve çocuk yaş gruplarına göre oyun alanlarının yer aldığını bildirdi.

Yaptıkları çalışmalarda gençlere öncelik verdiklerini aktaran Akmurat, "Yarınlarımızın teminatı olan çocuklarımız ve gençlerimiz için projeler üretmeye devam ediyoruz. Bu anlayışla inşa edeceğimiz merkezin yapım ihalesini önümüzdeki günlerde gerçekleştireceğiz. Desteklerinden dolayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkür ederim." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan KAPLAN

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