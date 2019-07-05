Baskil'e tam donanımlı ambulans

Baskil ilçesinde tam donanımlı ambulans hizmete girdi.

Sağlık Bakanlığı tarafından Baskil İlçe Entegre Hastanesi 112 Acil Sağlık Hizmetleri birimine verilen tam donanımlı yeni ambulans vatandaşların hizmetine sunuldu.

İlçe Entegre Hastane Müdürü Mahmut Belhan, daha iyi hizmet verebilmek için tam donanımlı yeni ambulansı hizmete sunduklarını belirterek, "Yeni tam donanımlı ambulansla vakalara ulaşım daha kolay olacak." dedi.

Kaynak: AA