Baskil'de yoğun kar yağışı etkili
AA / Ramazan Kaplan - Haberler | Güncel
Baskil ilçesinde yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor.
HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Baskil ilçesinde yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor.
İlçe genelinde 2 gündür süren yağışla ilçe merkezinde kar kalınlığı 40, yüksek kesimlerde 70 santimetreye ulaştı.
Baskil Kaymakamlığı, kazalara karşı sürücüleri uyararak, binek araçlarda kış lastiği veya zincir takmayanların geçişlerine izin verilmeyeceğini bildirdi.
AA / Ramazan Kaplan - Son Dakika Haberleri