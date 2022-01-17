Baskil'de Yerel Eylem Grubu Derneğinin genel kurul toplantısı yapıldı
AA / Ramazan Kaplan - Haberler | Güncel
Baskil ilçesinde Yerel Eylem Grubu Derneğinin ilk genel kurul toplantısı yapıldı.
Baskil ilçesinde Yerel Eylem Grubu Derneğinin ilk genel kurul toplantısı yapıldı.
Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen AB destekli proje kapsamında oluşturulan Yerel Eylem Grubu Derneğinin ilk olağan genel kurulu toplantısında, geçici başkanlığını yapan Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat'ın yerine Zafer Yüzgeç başkanlığa seçildi.
Akmurat, derneğin başkanlığına seçilen Yüzgeç ve yeni yönetimine başarılar diledi.
AA / Ramazan Kaplan - Son Dakika Haberleri