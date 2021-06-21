Baskil'de yaz Kuran kursları başlayacak

Baskil ilçesinde yaz Kuran kursları başlayacak.

Baskil ilçesinde yaz Kuran kursları başlayacak.

Baskil Müftüsü Hüseyin Çakır yaptığı açıklamada, Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğünce 2021 yılı yaz Kuran kursları uygulama esaslarının belirlendiğini söyledi.

Kursların hem yüz yüze hem de çevrim içi düzenleneceğini kaydeden Çakır, talepler doğrultusunda kurallara bağlı olarak merkez ve köy camilerinde yaz Kuran kurslarını açacaklarını bildirdi.

Kursların tek dönem halinde 5 Temmuz-20 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapılmasının planlandığını aktaran Çakır, 21 Haziran-11 Temmuz 2021 tarihleri arasında cami, Kuran kursları veya 'www.diyanet.gov.tr'den kayıtların yapılabileceğini kaydetti.

Kursların salgın kurallarına uygun yapılacağını ifade eden Çakır, şöyle konuştu:

"Dersler birleşik sınıflarla yapılmayacak. Derslerde oturma şekli, sıra düzeninde sosyal mesafe en az 1 metre olacak şekilde birer boşluk bırakarak çapraz oturma düzeni yapılarak ve maske takılarak gerçekleştirilecek. Kur'an-ı Kerim, kitap, kalem gibi eğitim malzemeleri kişiye özel olacak ve öğrenciler arası malzeme alışverişine izin verilmeyecek. Teneffüslerde ders ortamları mutlaka havalandırılacak. Kurs binası, sınıf ve cami ve mescit girişinde el antiseptiği bulundurulacak. Kurslarda bulunan sınıf, mescit, tuvalet ve abdesthaneler düzenli olarak dezenfekte edilecek ve temizliği sağlanacak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaplan