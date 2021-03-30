Baskil'de "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" etkinliği düzenlendi

Baskil ilçesinde "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" etkinliği düzenlendi.

Baskil ilçesinde "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" etkinliği düzenlendi.

İlçede, yaya çizgileri belirgin hale getirilerek sürücülerin erken fark etmeleri, yayaların ise can ve mal güvenliğinin sağlanması hedeflenen çalışmada, yaya geçidine kırmızı çizgiler çizildi.

Yapılan çalışma ile araç ve yaya trafiğinin daha sağlıklı işlemesi ve oluşabilecek kazaların önüne geçilmesi amaçlıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan KAPLAN