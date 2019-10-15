Baskil'de yatırımlar ele alındı

15.10.2019 15:46

Baskil ilçesinde yatırım değerlendirme ve koordinasyon kurulu toplantısı yapıldı.

Baskil Belediyesi Şehit Fethi Sekin Kültür Merkezinde yapılan toplantıda ilçede yapılan yatırımlar ile ilgili kurumların yürüttüğü çalışmalar ele alındı.

Kaymakamı Oğuz Cem Murat, 2019 yılında yapılan yatırımları görüştüklerini belirterek, "Yapılacak olan çalışmaların belirlenmesi açısından toplantımızın verimli geçtiğine inanıyorum." dedi.

Toplantıya Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, Özel İdare Müdürü Mustafa Erbay, İlçe Müftüsü Ömer Aydın, İlçe Jandarma Yüzbaşı Komutanı Ali Erol, Baskil Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa İlhan Balıbey de katıldı.

Kaynak: AA