Baskil'de yangın çıktı Elazığ'ın Baskil ilçesine bağlı Harabakayış köyünde yangın çıkan evde hasar oluştu.

Elazığ'ın Baskil ilçesine bağlı Harabakayış köyünde yangın çıkan evde hasar oluştu.

Köyün Kardeşler mezrasında Gülsüm Uzunay'a (75) ait iki katlı kerpiç evde kimsenin bulunmadığı sırada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Evde hasara yol açan yangının elektrik kontağından kaynaklandığı tahmin ediliyor.

Kaynak: AA