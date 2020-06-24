Baskil'de yangın Baskil ilçesine bağlı Akuşağı köyünde biçerdöver ve arpa tarlası yandı.

Baskil ilçesine bağlı Akuşağı köyünde biçerdöver ve arpa tarlası yandı.

Alınan bilgiye göre, Akuşağı köyünün Karabeyler mezrasında Zeki Yılmaz'a ait arpa tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle biçerdöver yanmaya başladı.

Arpa tarlasına da sıçraya yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangında, biçerdöver ve arpa tarlasında hasar oluştu.

Kaynak: AA