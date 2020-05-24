Baskil'de yağış uyarısı Elazığ'ın Baskil ilçesinde yağış uyarısı yapıldı.

Elazığ'ın Baskil ilçesinde yağış uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü yaptığı açıklamada, yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) yağış beklendiği belirtilerek, "Pazartesi aksam saatlerine kadar aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların oluşturabileceği sel, su baskını, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi.

Kaynak: AA