Baskil'de Türk Telekom köylerde alt yapıyı yenileyecek

ELAZIĞ (AA) - Baskil ilçesinde Türk Telekom köylerde alt yapıyı yenileyecek.

Türk Telekom Elazığ İl Müdürü Kubilay Tozlu, Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat'ı ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Tozlu, "Bölge muhtarlarının talepleri üzerine Sarıtaş, Konalga, Bozoğlak, Sögütdere ve Şituşağı köylerimize hizmet kapsamında Türk Telekom tarafından GSM ve alt yapı çalışmaları yatırım programına alınmıştır. İnşallah kısa sürede yatırımın yapılması ile birlikte bölge halkımızın bu ihtiyacı çözülmüş olacaktır." dedi.

Başkan Akmurat, çalışmaları ve ziyaretlerinden dolayı Tozlu'ya plaket verdi.