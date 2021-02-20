Baskil'de Türk Kızılay temsilciliği ve sosyal market açıldı

Türk Kızılay Elazığ Şubesi, Baskil ilçesinde temsilcilik ve sosyal market açtı.

İlçedeki temsilciliğin açılışını Kaymakam Mahmut Sami Yılmaz, Belediye Başkanı İhsan Akmurat, Şube Başkanı Rahman Kızılkaya, İlçe Emniyet Müdürü Murat Demir, Baskil Jandarma Komutanı Yüzbaşı Özer Dinçer yaptı.

Kaymakam Yılmaz, Türk Kızılay'ın önemine işaret ederek, temsilciliğin ilçeye hayırlı olmasını diledi.

Akmurat da Türk Kızılay'ın iyiliklerin ve zor günlerin en önemli lokomotifi olduğunu aktardı.

Kızılkaya ise 2020 yılının başında il merkezinde açtıkları sosyal market ve giyim mağazasını ilçelerde de açmayı planladıklarını, bu anlamda sosyal market ve giyim mağazasını geçen ay Palu'da, geçen hafta da Arıcak ilçesine kazandırdıklarını belirtti.

Amaçlarının ihtiyaç sahiplerine hizmet sunmak olduğunu dile getiren Kızılkaya, "Alan el ile veren el arasında köprü olan bir sivil toplum kuruluşuyuz. Temsilciliğimiz ve sosyal marketimiz Baskil'e hayırlı olsun." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan KAPLAN