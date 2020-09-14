Baskil'de ticari kantar hizmete girdi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Baskil'de ticari kantar hizmete girdi

Baskil ilçesinde kurulan 80 tonluk ticari kantar hizmete açıldı.

Baskil'de ticari kantar hizmete girdi
14.09.2020 16:05 | Son Güncelleme: 14.09.2020 16:14

Baskil ilçesinde kurulan 80 tonluk ticari kantar hizmete açıldı.

Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat yaptığı açıklamada, ilçemizde tarım ürünleri ağırlıklı olduğu için özellikle hasat döneminde kantara ihtiyaç olduğunu söyledi.

Üreticilerin ürünlerini tartmak için il merkezine kadar gitmek zorunda kaldığını işaret eden Akmurat, bir firma tarafından 80 tonluk ticari kantar kurulduğunu, böylece sıkıntının sona erdiğini kaydetti.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Donald Trump Mustafa Şentop Emmanuel Macron Jens Stoltenberg
Magazin Erol Evgin Acun Ilıcalı Ferhat Göçer Gonca Vuslateri
Spor Falcao Gökhan Töre Metin Oktay Fatih Terim Rıza Çalımbay
Daha Fazla Çocuk Milli Antalya Otomobil
Şu an buradasınız: Baskil'de ticari kantar hizmete girdi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.9.2020 16:14:28. #1.15#
title