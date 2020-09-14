Baskil'de ticari kantar hizmete girdi Baskil ilçesinde kurulan 80 tonluk ticari kantar hizmete açıldı.

Baskil ilçesinde kurulan 80 tonluk ticari kantar hizmete açıldı.

Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat yaptığı açıklamada, ilçemizde tarım ürünleri ağırlıklı olduğu için özellikle hasat döneminde kantara ihtiyaç olduğunu söyledi.

Üreticilerin ürünlerini tartmak için il merkezine kadar gitmek zorunda kaldığını işaret eden Akmurat, bir firma tarafından 80 tonluk ticari kantar kurulduğunu, böylece sıkıntının sona erdiğini kaydetti.

Kaynak: AA