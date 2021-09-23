Baskil'de tarımsal değerlendirme toplantısı düzenlendi

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Baskil ilçesinde tarımsal değerlendirme toplantısı yapıldı.

Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Ahmet Ayhan hem kurumun faaliyetleri hem de tarımsal üretimle ilgili katılımcılara bilgi verdi.

2021 yılı üretim sezonunda kuraklık nedeniyle yaşanan verim kaybı, destek ödemeleri ve alınacak tedbirleri anlatan Ayhan, ilçede tarımsal üretimin daha verimli hale gelmesi için çalışmaları sürdürdüklerini söyledi.

Ayhan, her konuda kendilerini destekleyen Kaymakam Mahmut Sami Yılmaz'a teşekkür etti.