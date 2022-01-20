Baskil'de sokak hayvanları unutulmadı
AA / Ramazan Kaplan - Haberler | Güncel
Baskil İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ve asayiş ekipleri sokak hayvanları için çeşitli bölgelere yiyecek bıraktı.
HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Baskil İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ve asayiş ekipleri sokak hayvanları için çeşitli bölgelere yiyecek bıraktı.
Baskil İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ve asayiş ekipleri soğuk kış günlerinde yeterli yiyecek bulamayan sokak hayvanlarını yalnız bırakmadı.
Kaymakam Mahmut Sami Yılmaz'ın talimatıyla bazı noktalara sokak hayvanları için yiyecek bırakıldı.
AA / Ramazan Kaplan - Son Dakika Haberleri