Baskil'de servis şoförlerine yönelik toplantı
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Baskil'de servis şoförlerine yönelik toplantı

Baskil ilçesinde servis şoförlerine yönelik toplantı düzenlendi.

30.11.2019 13:26 | Son Güncelleme: 30.11.2019 13:26
Baskil'de servis şoförlerine yönelik toplantı

ilçesinde servis şoförlerine yönelik toplantı düzenlendi.

Baskil Şakir Benzeş Kültür Merkezi konferans salonunda gerçekleşen toplantıya, Kaymakam MMurat, Belediye Başkanı , İlçe Milli Eğitim Müdürü Oktay Karayıl, okul müdürleri, servis şoförleri, okul aile birliği başkanları ve öğrenci temsilcileri katıldı.


Kaymakam Murat, ilçede taşımaya tabi öğrencilerin daha güvenli taşınması için faydalı bilgilendirme toplantıları yaptıklarını belirterek, "Çocuklarımızın daha güvenli taşınmaları için görüş alış verişinde bulunarak mevzuat çerçevesinde tedbirleri aldık. Aldığımız tedbirleri de taviz vermeden etkin bir şekilde ilgili kurumlarımızın uygulaması hususunda görüş birliğine vardık." diye konuştu.

Kaynak: AA
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