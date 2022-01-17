Baskil'de sabah namazı buluşması etkinliği düzenlendi - Haberler
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Baskil'de sabah namazı buluşması etkinliği düzenlendi

Baskil'de sabah namazı buluşması etkinliği düzenlendi
AA / Ramazan Kaplan - Haberler | Güncel

Baskil İlçe Müftülüğünce sabah namazı buluşmaları etkinliği Merkez Camisinde gerçekleştirildi.

Baskil İlçe Müftülüğünce sabah namazı buluşmaları etkinliği Merkez Camisinde gerçekleştirildi.

Baskil Müftülüğü tarafından düzenlenen etkinliğe, vatandaşların yoğun katılım gösterdi.

Etkinliğe, Baskil Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz ve İlçe Müftüsü Hüseyin Çakır da katıldı.

Kılınan sabah namazı sonrasında dualar edildi.

Katılımcılara program sonunda çorba ikram edildi.

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AA / Ramazan Kaplan - Son Dakika Haberleri

Hisarcık, Baskil, Güncel, Haber

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