Baskil'de otobüs seferleri durduruldu Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, yeni koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri dolayısıyla otobüs seferlerini durdurduklarını söyledi.

Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, yeni koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri dolayısıyla otobüs seferlerini durdurduklarını söyledi.

Başkan İhsan Akmurat, koronavirüs tedbirleri kapsamında temizlik ve dezenfekte çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

İlçe ile ilgili alınan karantina kararının ardından otobüs seferlerini durdurduklarını aktaran Akmurat, "Sağlık her şeyden önce gelir. Vatandaşlarımızın tedbirlere uymasını öneriyorum." dedi.

Kaynak: AA