Baskil'de okullar dezenfekte edildi Baskil ilçesinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı okullarda temizlik çalışması yürütüldü.

Baskil ilçesinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı okullarda temizlik çalışması yürütüldü.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Baskil Belediyesince yürütülen çalışma ile ekipler tarafından ilçedeki tüm okullarda "koronavirüs önlemleri" çerçevesinde dezenfekte çalışması yapıldı.

Sınıfları, koridorları, idareci ve öğretmen odaları, okul sığınakları ve depolarda dezenfekte çalışması yapan ekipler daha sonra okulları yıkadı.

Kaynak: AA