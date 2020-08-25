Baskil'de öğretmenlere yönelik seminer Baskil ilçesinde bulunan görevli öğretmenler sene başı seminer çalışmalarına başladı.

Baskil ilçesinde bulunan görevli öğretmenler sene başı seminer çalışmalarına başladı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Oktay Karayıl, tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi süreci sebebiyle eğitime uzaktan devam eden okulların öğretmenlerin seminer çalışmasının başlamasıyla yüz yüze eğitimin ilk basamağını atmış olduğunu söyledi.

Karayıl, "Tüm idareci ve öğretmenlerimizle okul kurul toplantılarımızı tamamladık. Toplantıda en önemli gündem maddesi salgın için okulda alınacak önlemler oldu. Yeni eğitim öğretim yılı hayırlı olsun." dedi.

Kaynak: AA