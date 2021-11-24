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Baskil'de Öğretmenler Günü kutlandı

AA / Ramazan Kaplan - Haberler | Güncel
Baskil'de Öğretmenler Günü kutlandı

Baskil ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolaysıyla tören düzenlendi.

Baskil ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolaysıyla tören düzenlendi.

Hükümet Konağı önünde bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunulduktan sonra Vakıfbank Ortaokulu Prof. Dr. Yasemin Açık Konferans Salonunda program devam etti.

Programda, günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı, mesleğe yeni başlayan aday öğretmenler yemin etti.

Törene, Elazığ Vali Yardımcısı Abdulkerem Abbasoğlu, Belediye Başkanı İhsan Akmurat, İlçe Milli Eğitim Müdürü Oktay Karayıl, protokol üyeleri, öğretmenler ve davetliler katıldı.

Baskil'de Öğretmenler Günü kutlandı

Baskil'de Öğretmenler Günü kutlandı

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AA / Ramazan Kaplan - Son Dakika Haberleri

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