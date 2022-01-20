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Baskil'de öğrencilere giyim yardımı

Baskil'de öğrencilere giyim yardımı
AA / Ramazan Kaplan - Haberler | Güncel

Türk Kızılay Elazığ Şubesince başlatılan Minik Eller Üşümesin projesi kapsamında Baskil ilçesinde öğrencilere atkı bere takımı dağıtıldı.

BASKİL, ELAZIĞ (AA) - Türk Kızılay Elazığ Şubesince başlatılan Minik Eller Üşümesin projesi kapsamında Baskil ilçesinde öğrencilere atkı bere takımı dağıtıldı.

Türk Kızılay Baskil Temsilciliği tarafından öğrencilere atkı bere takımı yardımı yapıldı.

Dağıtımın ilçe merkezi ve köylerdeki 350 öğrenciye yapıldığı bildirildi.

AA / Ramazan Kaplan - Son Dakika Haberleri

Kızılay, Elazığ, Baskil, Türk, Güncel, Haber

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