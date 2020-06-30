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Baskil'de odabaşı sulama göleti

Baskil ilçesinde bulunan odabaşı sulama göletinin vanaları takılacak.

Baskil'de odabaşı sulama göleti
30.06.2020 16:21 | Son Güncelleme: 30.06.2020 17:13

Baskil ilçesinde bulunan odabaşı sulama göletinin vanaları takılacak.

Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, yaptığı açıklamada, Merkez Mahallesinde bulunan odabaşı sulama göletinde sona doğru gelindiğini söyledi.

DSİ Bölge Müdürlüğü tarafından göletin bu hafta vanalarının takılacağını kaydeden Akmurat, su biriktirmeye başlayacağını belirtti.

Akmurat, "İnşallah en kısa sürede su kanallarının yapım ödeneğini de çıkarılarak sulama kanallarının inşaatına başlanacaktır. Şimdiden ilçemize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Kaynak: AA

Manşet

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