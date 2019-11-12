Baskil'de "Mevlid-i Nebi" programı

12.11.2019 15:54 | Son Güncelleme: 12.11.2019 15:54

Baskil ilçesinde "Mevlid-i Nebi" programı düzenlendi.

Baskil İmam Hatip Ortaokulu ve Baskil Anadolu İmam Hatip Lisesi konferans salonunda düzenlenen program Kur'an-ı tilavetiyle başladı.

Okul müdürü Mehmet Atik Bilici, Peygamberin hayatını okurken herkesin onun hayatından kendi hayatına yansımalar yapması gerektiğini söyledi.

Bilici, programın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Sinevizyon gösteriminin ardından katılımcılara lokum ve gül suyu dağıtıldı.

Programa, Baskil Kaymakamı Oğuz Cem Murat, Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, Baskil Müftüsü Ömer Aydın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Oktay Karayıl, Ak Parti Baskil İlçe Başkanı Hüsni Kalkan ve kurum temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA