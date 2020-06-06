Baskil'de meşe ağaçları korumaya alındı
Baskil ilçesinin Sarıtaş köyünde bulunan meşe ağaçları korumaya alındı.
06.06.2020 13:25 | Son Güncelleme: 06.06.2020 13:25
Baskil ilçesinin Sarıtaş köyünde bulunan meşe ağaçları korumaya alındı.
Elazığ Orman Bölge Müdürü Muhammed Salih Çetiner'in katılımıyla Sarıtaş köyünde bulunan 130 hektarlık meşe ormanı incelendi.
Çetiner, bölge müdürlüğüne bağlı teknik personellerin incelemesiyle 130 hektarlık alanda bulunan meşe ormanını Tahvil Programı kapsamında korumaya aldıklarını belirterek, "Amacımız milli servetimiz ormanları korumak ve geliştirmektir." dedi.
Kaynak: AA