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Baskil'de kurulacak tekstilkentin temeli atıldı

Baskil'de kurulacak tekstilkentin temeli atıldı
AA / Ramazan Kaplan - Haberler | Güncel

Elazığ'ın Baskil ilçesinde gençlerin istihdamına yönelik kurulacak tekstilkent için temel atıldı.

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Baskil ilçesinde gençlerin istihdamına yönelik kurulacak tekstilkent için temel atıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın destekleriyle Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) tarafından koordine edilen Tekstilkent Projesi kapsamında Baskil'de belediye ve FKA arasında imzalanan protokol ile 10 bin metrekarelik alanda tekstilkent kurulacak.

Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, projenin ilçedeki genç işsizlerin istihdamına büyük katkı sunacağını belirterek, "İlçemize önemli katkı sunacak projenin temelini atmış bulunuyoruz. İnşallah en kısa sürede tamamlayacağız. Bu projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İlçemizin gençlerine hayırlı olsun." dedi.

AA / Ramazan Kaplan - Son Dakika Haberleri

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