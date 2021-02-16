Baskil'de köy okullarında yüz yüze eğitim heyecanı

Baskil Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz ilçede yüz yüze eğitime başlayan öğrencilerle bir araya geldi.

Baskil Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz ilçede yüz yüze eğitime başlayan öğrencilerle bir araya geldi.

Türkiye genelinde olduğu gibi Baskil'de de yüz yüze eğitim başladı.

Öğrencilere başarı dileyen Kaymakam Mahmut Sami Yılmaz, öğrencilerin salgın nedeniyle bir süredir okullarından ayrı olduğunu belirterek, tüm köy okullarında yüz yüze eğitime başlandığını söyledi.

Yılmaz, "fedakarca okulları öğrencilerimize hazırlayan idareci, öğretmen ve çalışanlarımıza teşekkür ederim. İkinci yarı yılın tüm öğrenci, öğretmen ve velilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi.

Okulu ziyaretinde Kaymakam Yılmaz'a İlçe Milli Eğitim Müdürü Oktay Karayıl da eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan KAPLAN