Baskil'de koronavirüs tedbirleri
Baskil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yeni tip koronavirüsüne (Kovid-19) karşı dezenfekte edildi.
26.08.2020 12:27 | Son Güncelleme: 26.08.2020 12:30
Baskil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yeni tip koronavirüsüne (Kovid-19) karşı dezenfekte edildi.
Okul müdürü Mesut Aydın yaptığı açıklamada, koronavirüs önlemleri çerçevesinde okulu temizlemek için çalışma yaptıklarını söyledi.
Tedbirleri elden bırakmamaya gayret ettiklerini aktaran Aydın, "Türk Standardları Enstitüsüne (TSE) 'Okulum Temiz' belgesi için hazırlık yapıyoruz." dedi.
Kaynak: AA