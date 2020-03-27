Baskil'de koronavirüs tedbirleri Baskil Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında ilçede bulunan kurumlar ile halkın yoğun kullandığı alanlarda dezenfekte çalışması yapıyor.

Baskil Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında ilçede bulunan kurumlar ile halkın yoğun kullandığı alanlarda dezenfekte çalışması yapıyor.

Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, yaptığı açıklamada, günlük kullanımı zorunlu olan kamu kurumlarını her gün dezenfekte ettiklerini, önlemlerin sürdüğünü söyledi.

Akmurat, vatandaşlara zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları uyarısında bulundu.

Kaynak: AA