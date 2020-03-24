Baskil'de koronavirüs
Baskil Belediyesi koronavirüsüne karşı önlemlerini artırdı.
24.03.2020 13:16 | Son Güncelleme: 24.03.2020 13:16
Baskil Belediyesi koronavirüsüne karşı önlemlerini artırdı.
Belediye ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte çalışmalarına devam ediyor.
İlçede vatandaşların yoğun bulunduğu cadde ve sokakları araçlarla dezenfekte eden ekipler, mahalle sakinleri hastalıkla ilgili uyulması gereken konularda bilgilendirdi.
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Kaynak: AA