Baskil'de Kaymakamlık futbol turnuvası

Baskil'de Kaymakamlık futbol turnuvası

Elazığ'ın Baskil ilçesinde Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğünce düzenlenen kurumlar arası futbol turnuvası başladı.

05.11.2019 09:28
Baskil'de Kaymakamlık futbol turnuvası

Elazığ'ın Baskil ilçesinde Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğünce düzenlenen kurumlar arası futbol turnuvası başladı.

7 takımın katıldığı turnuvanın ilk maçı Baskil Belediyesi ile Baskil sağlık çalışanları arasında oynandı.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Taner Şerbetçi, yaptığı açıklamada, ilçede sportif faaliyetlerin yaygınlaşması için turnuva düzenlediklerini belirtti.

Kaynak: AA
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