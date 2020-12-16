Baskil'de Kayısı Entegre Tesisi yapılacak
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Baskil'de Kayısı Entegre Tesisi yapılacak

16.12.2020 15:39 | Son Güncelleme: 16.12.2020 15:39
Baskil'de Kayısı Entegre Tesisi yapılacak

Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından desteklenen Baskil Belediyesi'nin kuru kayısı işleme ve paketleme tesisinin yapımı için sözleşme imzalandı.

Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından desteklenen Baskil Belediyesi'nin kuru kayısı işleme ve paketleme tesisinin yapımı için sözleşme imzalandı.

Baskil Belediyesi Şehit Fethi Sekin Merkezi çok amaçlı salonunda düzenlenen törene, Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, firma yetkilileri ve teknik personel katıldı.

Akmurat, hazırladıkları projenin Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından kabul edildiğini, gerekli çalışmaları yaparak ihale usulü ile ilana çıktıklarını söyledi.

İhaleyi alan yüklenici firma ile sözleşmeyi imzaladıklarını kaydeden Akmurat, ilçenin temel geçim kaynağının kayısı olduğunu belirtti.

Akmurat, "Özellikle işletmeye ve paketlemeye büyük bir ihtiyaç bulunmaktadır. İlçemizin kalkınmasında Baskil Belediyesi Kuru Kayısı İşleme ve Paketleme Proje önemli bir yatırım olacaktır." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan KAPLAN

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