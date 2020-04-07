Baskil'de kayısı ağaçları ilaçlanıyor Elazığ'ın Baskil ilçesinde kayısı ağaçlarının çiçek açmasıyla beraber ilaçlama çalışması başlatıldı.

Elazığ'ın Baskil ilçesinde kayısı ağaçlarının çiçek açmasıyla beraber ilaçlama çalışması başlatıldı.

Baskil Ziraat Odası Başkanı Murat Zilayaz, kayısı ağaçlarında çiçek monilyası hastalığına karşı ilaçlama yapıldığının belirterek, şöyle konuştu:

"Sert çekirdekli meyvelerde çiçek monilyası hastalığı, kayısı, şeftali, kiraz, erik, vişne ve bademde önemli kayıplara yol açabiliyor. İlk ilaçlama kayısı ağaçlarının çiçekleri yüzde 5 ile 10 açtığın da yapılır. İkinci ilaçlama kayısı ağaçlarının çiçekleri yüzde 90'ı açtığında ilaçlama yapılır."

Kaynak: AA