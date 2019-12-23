Baskil'de Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Toplantısı

23.12.2019 16:14 | Son Güncelleme: 23.12.2019 16:14

Baskil ilçesinde Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Toplantısı düzenlendi.

Kaymakamı Oğuz Cem Murat başkanlığında yapılan toplantıya ilgili kurum amirleri katıldı.

Murat yaptığı açıklamada, toplantıda kadına yönelik şiddetle mücadelenin 2020 yılı eylem planını görüştüklerini belirterek, " 2020 yılında kutsal varlığımız olan ailelerin korunması ve huzurlu olması için bir dizi çalışmaların yapılmasına karar verdik." dedi.

Kaynak: AA