Baskil'de Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Toplantısı
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Baskil'de Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Toplantısı

Baskil ilçesinde Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Toplantısı düzenlendi.

23.12.2019 16:14 | Son Güncelleme: 23.12.2019 16:14
Baskil'de Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Toplantısı

ilçesinde Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Toplantısı düzenlendi.

Kaymakamı başkanlığında yapılan toplantıya ilgili kurum amirleri katıldı.

Murat yaptığı açıklamada, toplantıda kadına yönelik şiddetle mücadelenin 2020 yılı eylem planını görüştüklerini belirterek, " 2020 yılında kutsal varlığımız olan ailelerin korunması ve huzurlu olması için bir dizi çalışmaların yapılmasına karar verdik." dedi.

Kaynak: AA
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