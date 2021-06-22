Baskil'de kadın kooperatifi oluşturuldu
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Baskil'de kadın kooperatifi oluşturuldu

Baskil'de kadın kooperatifi oluşturuldu
Anadolu Ajansı / Ramazan Kaplan - Haberler | Güncel

Baskil Kaymakamlığı öncülüğünde kadın kooperatifi oluşturuldu.

Baskil Kaymakamlığı öncülüğünde kadın kooperatifi oluşturuldu.

Baskil Osman Benzeş Kültür Merkezinde yapılan toplantıya, Baskil Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, uzmanlar ve kadınlar katıldı.

Kaymakam Yılmaz, toplantıda, kooperatifin ilçede kadınların ekonomik hayatta daha çok yer almalarını sağlayacağını belirterek, "Kadınlara destek olmak amacıyla kadın kooperatifinin kurulmasını gerçekleştirdik ve çalışmalarımız başladı." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaplan

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