Baskil'de kadın kooperatifi kurulacak

Baskil Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, kadın kooperatifi kurulması amacıyla toplantı düzenledi.

Baskil Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, kadın kooperatifi kurulması amacıyla toplantı düzenledi.

Baskil Osman Benzeş Kültür Merkezinde yapılan toplantıya, Kaymakam Yılmaz, kurum amirleri, uzmanlar ve kadınlar katıldı.

Kaymakamlık öncülüğünde kooperatif kurulacağını kaydeden Yılmaz, "İlçede istihdamın artması, işsizlik oranın azalması, kadınların da ekonomik hayatta daha çok yer almaları adına üretimin, birikimin, bereketin sembolü olan kooperatifin kurulması ve işsiz kadınlara destek olmak amacıyla çalışmalarımız başladı." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan KAPLAN