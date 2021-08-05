Baskil'de ihtiyaç sahibi 150 aileye kurban eti dağıtıldı
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Baskil'de ihtiyaç sahibi 150 aileye kurban eti dağıtıldı

Baskil'de ihtiyaç sahibi 150 aileye kurban eti dağıtıldı
Anadolu Ajansı / Ramazan Kaplan - Haberler | Güncel

Elazığ'ın Baskil ilçesinde 150 aileye kurban eti dağıtıldı.

Elazığ'ın Baskil ilçesinde 150 aileye kurban eti dağıtıldı.

Baskil İlçe Müftüsü Hüseyin Çakır, vakfın bu yıl "Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş" sloganıyla yaptığı çalışma ile vekaletle kesilen kurban etlerin dağıtımını sürdürdüklerini söyledi.

İlçedeki 150 aileye kurban eti dağıttıklarını ifade eden Çakır, "Türkiye Diyanet Vakfı hem yurt içinde hem yurt dışında görevlerini sürdürmekte. Vakfa güvenerek vekaletini veren vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Mağdur insanlarımızın ellerinden tutmaya her zaman hazırız. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaplan

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