Baskil'de hasarlı evlerin yıkımı sürüyor
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Baskil'de hasarlı evlerin yıkımı sürüyor

Baskil'de hasarlı evlerin yıkımı sürüyor
Anadolu Ajansı / Ramazan Kaplan - Haberler | Güncel

Baskil ilçesinde geçen yıl meydana gelen depremde hasar gören evlerin yıkımı devam ediyor.

Baskil ilçesinde geçen yıl meydana gelen depremde hasar gören evlerin yıkımı devam ediyor.

Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, depremde ağır hasar tespit edilen binalardan ruhsat işlemleri tamamlananların yıkımına başlandığını, bu kapsamda yaklaşık 50 binada çalışmanın devam ettiğini belirtti.

Akmurat, "İlçe merkezine bağlı 6 mahalle ve köylerde ağır hasarlı evlerin yıkımı ve hafriyatların temizlenmesi işi devam etmektedir. Çünkü ağır hasarlı binalar arasında tehlike arz eden yapıları bir an önce yıkım işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Köylerde Özel İdare tarafından yıkım işlemleri devam etmektedir." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaplan

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