Baskil'de hasar tespit çalışması
Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Baskil ilçesinde hasar gören evlerin hasar tespiti çalışmaları devam ediyor.
Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Baskil ilçesinde hasar gören evlerin hasar tespiti çalışmaları devam ediyor.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Elazığ İl Müdürlüğüne bağlı oluşturulan komisyonlar hasar tespit çalışmalarını devam ettiriyor.
Baskil Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa İlhan Balıbey, "Depremden sonra devletimiz hemen milletin yanında oldu. Şuanda ilçemizde 2 hasar tespit komisyonu çalışmalar yapmaktadır. Az, orta, çok hasarlı şeklinde ön tespit çalışması yapılmaktadır. Yetkililere teşekkür ederiz." dedi.