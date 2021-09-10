Baskil'de Hacı Murat Yümlü Camisi'nin açılışı yapıldı - Haberler
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Baskil'de Hacı Murat Yümlü Camisi'nin açılışı yapıldı

AA / Ramazan Kaplan - Haberler | Güncel
Baskil'de Hacı Murat Yümlü Camisi'nin açılışı yapıldı

Baskil ilçesinde 24 Ocak 2020'de meydana gelen depreminde ağır hasar gören Topaluşağı Köyü Camisi yeniden yapıldı.

Baskil ilçesinde 24 Ocak 2020'de meydana gelen depreminde ağır hasar gören Topaluşağı Köyü Camisi yeniden yapıldı.

Depremde zarar gören ve hayırsever işadamı Hacı Murat Yümlü'nün desteğiyle yerine yeni yapılan caminin açılışı, Baskil Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, Belediye Başkanı İhsan Akmurat, İlçe Müftüsü Hüseyin Çakır, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Özer Dinçer, İlçe Emniyet Amiri Murat Demir ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleştirildi.

Akmurat, caminin yapımı üstlenen hayırsever Yümlü'ye teşekkür etti.

Baskil'de Hacı Murat Yümlü Camisi'nin açılışı yapıldı

Baskil'de Hacı Murat Yümlü Camisi'nin açılışı yapıldı

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AA / Ramazan Kaplan - Son Dakika Haberleri
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Haber: Baskil'de Hacı Murat Yümlü Camisi'nin açılışı yapıldı - Haberler
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