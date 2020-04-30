Baskil'de giriş ve çıkışlarda denetim
Baskil Kaymakamlığınca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ilçeye giriş ve çıkışlarda denetimler artırıldı.
30.04.2020 12:40 | Son Güncelleme: 30.04.2020 12:40
Baskil Kaymakamlığınca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ilçeye giriş ve çıkışlarda denetimler artırıldı.
Kaymakam Oğuz Cem Murat yaptığı açıklamada, Hıfzıssıhha Meclis kararı kapsamında alınan karantina tedbirleri ile güvenlik birimlerince ilçe giriş çıkışında sıkı denetimler yapıldığını bildirdi.
Murat, "Kovid-19 kaynaklı oluşan salgın tedbirlerini uygulayan görevlilerimize ve tedbirlere uyan vatandaşlarımıza teşekkür ederim." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA