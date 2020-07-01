Baskil'de gençlik merkezi yapılacak Baskil Gençlik Merkezi ve Spor Kompleksinin yapımı Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından onaylandı.

Baskil Gençlik Merkezi ve Spor Kompleksinin yapımı Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından onaylandı.

Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, daha önce hazırladıkları projeyi bakanlığa sunduklarını anımsatarak, projenin bakanlık tarafından onaylandığını söyledi.

Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile sözleşmeyi imzaladıklarını kaydeden Akmurat, "İnşallah kısa sürede ihaleye çıkılacak yapımına başlanacak. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na ve emeği geçen herkese teşekkür ederim. Gençlerimize ve ilçemize hayırlı olsun." dedi.

Kaynak: AA