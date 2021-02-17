Baskil'de gazilere ziyaret

Elazığ'ın Baskil ilçesinde gaziler ziyaret edildi.

Baskil Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz ve Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, ilçede yaşayan gazileri ziyaret etti, onlarla görüştü.

Yılmaz, devletin her zaman şehit aileleri ve gazilerin yanında olduğunu söyledi.

Gazilere gerçekleştirdikleri ziyaretlerin süreceğini aktaran Yılmaz, "Gazilerimizin hatırını sorduk. Allah gazilerimize sağlıklı uzun ömürler versin." dedi.

Yılmaz, ailelere gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür etti.

Ziyarette, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Özer Dinçer ve İlçe Emniyet Amiri Murat Demir de yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan KAPLAN