Baskil'de fırtına hasara yol açtı Elazığ'ın Baskil ilçesine bağlı Akuşağı köyünde fırtına hasara yol açtıAkuşağı Köy Muhtarı Selim Yavuz, ortaya çıkan fırtına nedeniyle bir ev ile ahırın yıkıldığını, bazı evlerin çatısının zarar gördüğünü söyledi.

Elazığ'ın Baskil ilçesine bağlı Akuşağı köyünde fırtına hasara yol açtı

Akuşağı Köy Muhtarı Selim Yavuz, ortaya çıkan fırtına nedeniyle bir ev ile ahırın yıkıldığını, bazı evlerin çatısının zarar gördüğünü söyledi.

Olayda can kaybı olmadığını belirten Yavuz, "Evi yıkılan köylümüze geçici olarak bir çadır temin ettik. Çok şükür can kaybı olmadı. Yetkililerden yardım bekliyoruz." dedi.

Kaynak: AA