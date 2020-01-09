Baskil'de "Fırat kaplumbağası yaşamsal sorunları ve turizm potansiyeli" konulu panel
Haberler » Kültür Sanat » Baskil'de "Fırat kaplumbağası yaşamsal sorunları ve turizm potansiyeli" konulu panel - Haberler

Baskil'de "Fırat kaplumbağası yaşamsal sorunları ve turizm potansiyeli" konulu panel

Baskil ilçesinde "Fırat kaplumbağası yaşamsal sorunları ve turizm potansiyeli" konulu panel düzenlendi.

09.01.2020 16:26 | Son Güncelleme: 09.01.2020 16:26
Baskil'de

ilçesinde " kaplumbağası yaşamsal sorunları ve turizm potansiyeli" konulu panel düzenlendi.

Baskil Şakir Benzeş Kültür Merkezi konferans salonunda, Baskil Kaymakamlığı ile Yukarı Fırat Kültür Sanat ve Kalkınma Derneği tarafından düzenlenen panele, Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri Temel Bilimleri Bölümü, İç Sular Biyolojisi Anabilim Dalından öğretim üyeleri katıldı.

Prof. Dr. Bülent Şen, Fırat kaplumbağasının neslinin tükenmekte olduğunu, koruma altına alınması gerektiğini belirterek, özellikle Baskil coğrafyasında yaşam alanları olduğunu belirtti.

Panelistler, Tansu Büke Kaya ve Aygün Çam da konuşma yaptı.

Panele Kaymakam Oğuz Cem Murat, Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, İlçe Müftüsü Ömer Aydın, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler