Baskil'de emniyet lojmanlarının yapımında sona gelindi

Baskil'de geçen yıl inşa çalışmalarına başlanan emniyet lojmanlarında son aşamaya gelindiği bildirildi.

Baskil Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Cahit Sarı, İl Emniyet Müdürlüğü İnşaat Emlak Şube Müdürü Kemal Çöteli ile Baskil Emniyet lojmanlarının inşa çalışmalarıyla ilgili inceleme yaptı.

Kaymakam Yılmaz yaptığı açıklamada, lojmanların inşasında sona yaklaşıldığını belirterek, "Son kontrollerini yaptık. Eksiklikler kısa sürede tamamlanacak. İnşallah kısa sürede personelimizin hizmetine sunacağız." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan KAPLAN