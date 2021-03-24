Baskil'de emekli olan 2 imama teşekkür plaketi verildi
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Baskil'de emekli olan 2 imama teşekkür plaketi verildi

24.03.2021 12:39 | Son Güncelleme: 24.03.2021 12:47
Baskil'de emekli olan 2 imama teşekkür plaketi verildi

Baskil ilçesinde emekli olan iki imam hatibe, hizmetlerinden dolayı teşekkür plaketi verildi.

Baskil ilçesinde emekli olan iki imam hatibe, hizmetlerinden dolayı teşekkür plaketi verildi.

Şehit Fethi Sekin Konferans Salonunda yapılan törene, İlçe Müftüsü Hüseyin Çakır ve müftülük personeli katıldı.

Çakır, "İlçemizde uzun yıllardan beri imam-hatip olarak görev yapmış, ilçemize din ve gönül hizmeti vermiş olan Halit Çildam ve Mehmet Hanifi Bayram hocalarımız emekliye ayrıldılar. Hizmetlerinden dolayı hocalarımıza teşekkür ederek plaket verdik." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan KAPLAN

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