Baskil'de Eğitim Değerlendirme Toplantısı yapıldı
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Baskil'de Eğitim Değerlendirme Toplantısı yapıldı

Baskil İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde okul yöneticileriyle eğitim değerlendirme toplantısı yapıldı.

14.02.2020 17:32 | Son Güncelleme: 14.02.2020 17:32
Baskil'de Eğitim Değerlendirme Toplantısı yapıldı

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde okul yöneticileriyle eğitim değerlendirme toplantısı yapıldı.

Baskil İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda yapılan toplantıya okul idarecileri ve Şube Müdürü Aliyar Polat katıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Oktay Karayıl, "2019-2020 eğitim öğretim yılı birinci dönemin değerlendirilmesi ve ikinci dönem için yapılacak iş ve işlemler için okul yöneticileriyle bir araya geldik. Verimli bilgilendirme toplantısı oldu. Toplantıya katılan çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim." dedi.

Kaynak: AA
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